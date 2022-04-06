Байден спрогнозировал сроки конфликта на Украине

Происходящий на Украине конфликт может продолжаться долгое время, США и дальше будут поддерживать Киев, заявил президент США Джо Байден в среду, его выступление перед руководством американских профсоюзов транслировал Белый дом.
«Сегодня Киев все еще стоит, и это правительство [Украины] все еще руководит. Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу. И я просто хочу, чтобы вы это знали. И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно», – цитирует его ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.