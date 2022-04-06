Байден спрогнозировал сроки конфликта на Украине

«Сегодня Киев все еще стоит, и это правительство [Украины] все еще руководит. Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу. И я просто хочу, чтобы вы это знали. И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно», – цитирует его ТАСС.