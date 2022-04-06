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25 минут назад

США направят Украине больше ПЗРК Javelin

Газета.Ru

Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине вооружения и ресурсы, в том числе в страну будут направлены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

США направят Украине больше ПЗРК Javelin
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В прошлую пятницу мы объявили о выделении миллионного финансирования для закупки новой военной техники для Украины: передовых беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов с лазерной системой наведения. Вчера я подписал еще один пакет [помощи Украине], чтобы направить больше ракет Javelin, этих переносных ракетных систем, с помощью которых можно уничтожать танки и бронеавтомобили», — сказал американский президент на конференции профсоюзной ассоциации строительной отрасли.

5 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США при оказании военной помощи Киеву отдают приоритет поставкам беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. По его словам, американская сторона все еще осуществляет поставки в рамках пакета военной помощи объемом $800 млн. Об этом было объявлено в середине марта.

Пентагон также дополнительно объявил о выделении еще $300 млн Украине в виде военной помощи. Этот пакет будет реализован в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством контрактов с производителями, а не предоставление военной техники напрямую из запасов Пентагона.

При этом двухпартийная группа конгрессменов США призвала Байдена направить Украине еще больше вооружений, в том числе ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, противокорабельные ракеты, а также истребители.

Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,Пентагон,
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