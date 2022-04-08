Белый дом раскрыл информацию о военной помощи Украине

Военная помощь США Украине включает более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade. Такую информацию раскрыла пресс-служба Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в американской администрации, все противотанковые и противовоздушные системы из двух пакетов военной помощи, одобренных президентом США Джо Байденом в марте, были доставлены. При этом власти США «продолжают работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы определить дополнительные вооружения», которые могут быть переданы Киеву.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов.