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36 минут назад

Белый дом раскрыл информацию о военной помощи Украине

Lenta.ruиещё 3

Военная помощь США Украине включает более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade. Такую информацию раскрыла пресс-служба Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом раскрыл информацию о военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщили в американской администрации, все противотанковые и противовоздушные системы из двух пакетов военной помощи, одобренных президентом США Джо Байденом в марте, были доставлены. При этом власти США «продолжают работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы определить дополнительные вооружения», которые могут быть переданы Киеву.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов.

6 апреля президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов. Согласно тексту меморандума, который подписал американский лидер, выделяемая помощь будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение, а также тренировки.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,
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