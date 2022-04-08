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3 часа назад

ВС РФ уничтожили крупный склад вооружения под Одессой

Москва24иещё 7

ВС РФ уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили крупный склад вооружения под Одессой
Фото:  ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

"Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области", – отметил представитель ведомства.

Также, как сообщил Конашенков, была выведена из строя авиатехника ВСУ на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС РФ были уничтожены 54 украинских военных объекта.

Ранее российские военные нанесли удар по Центру сбора и подготовки иностранных наемников на Украине в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. А до этого ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/politika/08042022/449518?utm_source=CopyBuf

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