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1 час назад

МО РФ: грузинские специалисты Центра Лугара не имеют данных о закрытых разработках США

ТАСС

Грузинские специалисты Центра им. Р. Лугара не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в учреждении. Об этом сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

МО РФ: к закрытым разработкам США в центре Лугара у Грузии доступа нет
Фото: ТАССТАСС

"Хотел бы отметить, что грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру, не имеют доступа к американским документам. Это делается под предлогом законодательных ограничений США по допуску к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории", - заявил он на выступлении на заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященном угрозам, исходящим от американских биолабораторий в мире.

Армия,Игорь Кириллов,Минобороны России,Совбез ООН,Пентагон,
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