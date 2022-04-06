МО РФ: к закрытым разработкам США в центре Лугара у Грузии доступа нет

"Хотел бы отметить, что грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру, не имеют доступа к американским документам. Это делается под предлогом законодательных ограничений США по допуску к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории", - заявил он на выступлении на заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященном угрозам, исходящим от американских биолабораторий в мире.