В Минобороны требуют допустить Красный Крест к российским пленным

В Минобороны заявили о требовании допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил журналистам руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, РФ обратилась к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к руководству стран, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, с соответствующим требованием к Киеву.

«С целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям», — отметил Мизинцев.

В случае, если меры не будут предприняты, Россия оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совбеза ООН по данному вопросу.