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1 час назад

МО РФ: достоверно установлено, что к военнослужащим РФ на Украине применяются пытки

Газета.Ru

У России есть основания полагать, что у российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, не все в порядке. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны сообщили о пытках российских военнослужащих на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Раскрыта следующая цель спецоперации на Украине

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,Минобороны России,НЦУО РФ,
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