В Минобороны сообщили о пытках российских военнослужащих на Украине

У России есть основания полагать, что у российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, не все в порядке. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.