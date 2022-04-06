МО РФ располагает доказательствами о подготовке Киевом новых провокаций

Минобороны РФ располагает доказательствами о подготовке Киевом новых провокаций наподобие проведенной в Буче и предупреждает Запад, что такой сценарий на этот раз не пройдет. Об этом заявил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.