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22 минуты назад

МО РФ: провокации наподобие устроенной в Буче на этот раз не пройдут

ТАСС

Минобороны РФ располагает доказательствами о подготовке Киевом новых провокаций наподобие проведенной в Буче и предупреждает Запад, что такой сценарий на этот раз не пройдет. Об этом заявил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

МО РФ располагает доказательствами о подготовке Киевом новых провокаций
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российская сторона заблаговременно предупреждает "страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США", что Москва имеет "оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения" представителей западных стран.

"Подобный бучинскому сценарий с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных сил России на этот раз не пройдет", - подчеркнул Мизинцев.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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