МО РФ располагает доказательствами о подготовке Киевом новых провокаций

Минобороны РФ располагает доказательствами о подготовке Киевом новых провокаций наподобие проведенной в Буче и предупреждает Запад, что такой сценарий на этот раз не пройдет. Об этом заявил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, российская сторона заблаговременно предупреждает "страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США", что Москва имеет "оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения" представителей западных стран.
"Подобный бучинскому сценарий с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных сил России на этот раз не пройдет", - подчеркнул Мизинцев.