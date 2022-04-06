Турция обезвредила украинскую мину в Черном море

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские.

Напомним, Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.