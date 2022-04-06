В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
26 минут назад

Турция обезвредила украинскую мину в Черном море

Деловая газета "Взгляд"

Турецкие специалисты успешно нейтрализовали ранее обнаруженную дрейфующую мину в Черном море, заявило турецкое министерство национальной обороны.

Турция обезвредила украинскую мину в Черном море
Фото: AP PhotoAP Photo

«Обнаруженная возле острова Кефкен мина была успешно нейтрализована подразделениями подводной обороны», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее в среду оборонное ведомство Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские.

Напомним, Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители