Столтенберг: НАТО не видит признаков смены планов России на Украине

НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела "планы по установлению контроля над территорией Украины", поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по прибытии на встречу глав МИД альянса.
"НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела свои планы по установлению контроля над территорией Украины, поэтому альянс должен готовиться к длительному противостоянию. Необходимо усиливать свою оборону, оказывать помощь Украине и готовить длительные санкции", - сказал Столтенберг.