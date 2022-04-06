Столтенберг: НАТО не видит признаков смены планов России на Украине

НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела "планы по установлению контроля над территорией Украины", поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по прибытии на встречу глав МИД альянса.