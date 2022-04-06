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43 минуты назад

Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков смены планов России на Украине

ТАССиещё 2

НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела "планы по установлению контроля над территорией Украины", поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по прибытии на встречу глав МИД альянса.

Столтенберг: НАТО не видит признаков смены планов России на Украине
Фото: ReutersReuters

"НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела свои планы по установлению контроля над территорией Украины, поэтому альянс должен готовиться к длительному противостоянию. Необходимо усиливать свою оборону, оказывать помощь Украине и готовить длительные санкции", - сказал Столтенберг.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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