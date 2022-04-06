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48 минут назад

Танк миномета не боится: участник спецоперации рассказал, как удалось отбить украинскую атаку

ТК «Звезда»

Награжденный в ходе спецоперации на Украине российский танкист рассказал, как уничтожил боеприпасы и технику украинских силовиков. По словам военнослужащего, он со своим танком удерживал стратегически важный перекресток дорог.

Участник спецоперации рассказал, как уничтожил боеприпасы и технику врага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Противник начинал обстреливать наши позиции с минометов. Танки спасают, когда сидишь в танке, совсем не страшно», - заметил военнослужащий.

Далее, по словам танкиста, был открыт ответный огонь. Было поражено здание, где находились минометные боеприпасы противника, а также стоячая техника украинцев, которая, как предположил награжденный, была приготовлена для отхода.

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