Участник спецоперации рассказал, как уничтожил боеприпасы и технику врага

Награжденный в ходе спецоперации на Украине российский танкист рассказал, как уничтожил боеприпасы и технику украинских силовиков. По словам военнослужащего, он со своим танком удерживал стратегически важный перекресток дорог.

«Противник начинал обстреливать наши позиции с минометов. Танки спасают, когда сидишь в танке, совсем не страшно», - заметил военнослужащий.

Далее, по словам танкиста, был открыт ответный огонь. Было поражено здание, где находились минометные боеприпасы противника, а также стоячая техника украинцев, которая, как предположил награжденный, была приготовлена для отхода.