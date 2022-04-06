Блинкен пообещал Украине по 10 ПТРК на каждый российский танк

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен поставить Украине в ближайшее время «по десять противотанковых» комплексов (ПТРК) на каждый российский танк. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается поставок вооружений, то на каждый российский танк, находящийся на Украине, мы с нашими союзниками или партнерами уже поставили, либо вскоре поставим по 10 противотанковых комплексов. По десять», - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Ранее США заявили, что будут взаимодействовать с союзниками над передачей танков советского производства Украине. Отмечается, что это требуется для того, чтобы Киев мог укрепить свою оборону. Какое конкретно количество танков поставит Вашингтон и из каких стран, не уточняется. Предполагается, что танки позволят ВСУ наносить дальние артиллерийские удары по российским военным.