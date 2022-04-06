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44 минуты назад

Блинкен пообещал Украине по 10 ПТРК на каждый российский танк

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен поставить Украине в ближайшее время «по десять противотанковых» комплексов (ПТРК) на каждый российский танк. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается поставок вооружений, то на каждый российский танк, находящийся на Украине, мы с нашими союзниками или партнерами уже поставили, либо вскоре поставим по 10 противотанковых комплексов. По десять», - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Ранее США заявили, что будут взаимодействовать с союзниками над передачей танков советского производства Украине. Отмечается, что это требуется для того, чтобы Киев мог укрепить свою оборону. Какое конкретно количество танков поставит Вашингтон и из каких стран, не уточняется. Предполагается, что танки позволят ВСУ наносить дальние артиллерийские удары по российским военным.

Раскрыта следующая цель спецоперации на Украине

Напомним, после начала спецоперации на Украине, США регулярно объявляют о выделении Киеву дополнительной оборонной помощи. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении такой помощи на сумму порядка $800 млн. Вашингтон утверждает, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля.

Армия,Видео,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,
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