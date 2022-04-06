Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

«С прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского. Ушел из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов», - заметил Шойгу.

По словам Шойгу, Жириновский был высочайшим профессионалом, которого уважали как соратники, так и оппоненты. Владимира Вольфовича, как отметил министр, ценили за компетентность, твердость характера и убеждений.