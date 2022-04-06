Терробороне Украины разрешили использовать артиллерию и ракеты

"Внести в постановление кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 г. прилагаемые изменения. <...> В абзацах втором и третьем слова "личного охотничьего оружия" заменить словами "личного охотничьего оружия, стрелкового оружия, других видов вооружения", - говорится в документе, размещенном в среду на сайте украинского правительства.

В документе уточняется, что под "другими видами вооружения" понимаются "артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты".

Власти Украины начали в феврале раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" России. 15 марта министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что населению уже выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ пишут, что в городах страны действуют банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских. В свою очередь начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что из-за бесконтрольной раздачи вооружения жителям городов, радикалам и уголовным преступникам на Украине отмечается "чудовищный рост преступности".