США поставят Украине новые виды вооружения

Соединенные Штаты Америки собираются поставить ВСУ новые виды вооружения. На Украину будут поставлены бронетехника, беспилотники, а также ракетные комплексы.
Кроме того, на украинскую территорию пришлют боеприпасы, которые будут совместимы с гаубицами и миномётами образца СССР. Получат ВСУ и стрелковое оружие советского плана.
На Украину будет направлено и другое вооружение, а также медикаменты.
Как сообщает Пентагон, общая стоимость помощи оценивается до 300 миллионов долларов.
Об этом рассказал новостной портал "Аргументы недели", ссылаясь на "1945".