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50 минут назад

США поставят Украине новые виды вооружения

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Соединенные Штаты Америки собираются поставить ВСУ новые виды вооружения. На Украину будут поставлены бронетехника, беспилотники, а также ракетные комплексы.

США поставят Украине новые виды вооружения
Фото: ReutersReuters

Кроме того, на украинскую территорию пришлют боеприпасы, которые будут совместимы с гаубицами и миномётами образца СССР. Получат ВСУ и стрелковое оружие советского плана.

На Украину будет направлено и другое вооружение, а также медикаменты.

Как сообщает Пентагон, общая стоимость помощи оценивается до 300 миллионов долларов.

Об этом рассказал новостной портал "Аргументы недели", ссылаясь на "1945".

Армия,Пентагон,
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