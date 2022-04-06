США поставят Украине новые виды вооружения

Соединенные Штаты Америки собираются поставить ВСУ новые виды вооружения. На Украину будут поставлены бронетехника, беспилотники, а также ракетные комплексы.

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Кроме того, на украинскую территорию пришлют боеприпасы, которые будут совместимы с гаубицами и миномётами образца СССР. Получат ВСУ и стрелковое оружие советского плана.

На Украину будет направлено и другое вооружение, а также медикаменты.

Как сообщает Пентагон, общая стоимость помощи оценивается до 300 миллионов долларов.