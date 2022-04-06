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1 час назад

ДНР сообщила, что украинские силовики выпустили по Донецку один снаряд из РСЗО "Ураган"

ТАСС

Подразделения украинской армии в ночь на среду выпустили по Донецку один снаряд из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики выпустили по Донецку снаряд из РСЗО "Ураган"
Фото: ТАССТАСС

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: <...> 01:10 город Донецк (Куйбышевский район), выпущена 1 ракета из РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства.

Экстренные службы уточняют последствия обстрела.

Ранее в среду в представительстве ДНР сообщили, что за прошедшие сутки интенсивность обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков возросла вдвое, всего было выпущено 197 боеприпасов калибром более 12,7 мм, в то время как днем ранее - 100.

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