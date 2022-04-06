Украинские силовики выпустили по Донецку снаряд из РСЗО "Ураган"

Подразделения украинской армии в ночь на среду выпустили по Донецку один снаряд из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: <...> 01:10 город Донецк (Куйбышевский район), выпущена 1 ракета из РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства.

Ранее в среду в представительстве ДНР сообщили, что за прошедшие сутки интенсивность обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков возросла вдвое, всего было выпущено 197 боеприпасов калибром более 12,7 мм, в то время как днем ранее - 100.