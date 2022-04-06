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1 час назад

Эксперт назвал следующую цель спецоперации на Украине

Lenta.ruиещё 1

Следующей целью крупномасштабного наступления войск России и союзников может быть замыкание кольца окружения вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в интервью «Известиям».

Раскрыта следующая цель спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал следующую цель российской спецоперации на Украине и уточнил, что о подготовке к крупномасштабному наступлению может говорить резкое усиление ночных ударов по районам сосредоточения украинских войск в Донбассе.

Кадыров объявил о начале зачистки в частном секторе Мариуполя

Шурыгин также заявил, что бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию, и отметил, что украинские военные в городе находятся в отчаянном положении.

«То, что накануне целый батальон морской пехоты сложил оружие в Мариуполе, демонстрирует, насколько ситуация там для украинских войск отчаянная. Сосредоточенные в городе националисты все еще сопротивляются, но боевой дух даже элитных частей полностью подорван. Руководство группировки «Азов» надеется на возможность своей эвакуации вертолетами. Но понятно, что подавляющее большинство обороняющихся так вывезти невозможно ни при каких условиях, их оставят на заклание», — пояснил эксперт.

5 апреля в Минобороны России сообщили, что силы Луганской народной республики (ЛНР) прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ на Северодонецком направлении. В ведомстве также рассказали, что в районе Мариуполя российские военные сбили два вертолета Ми-8, которые направлялись для эвакуации лидеров батальона «Азов».

Армия,Владислав Шурыгин,Минобороны России,
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