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1 час назад

Атака украинских националистов на город Изюм стала уголовным делом

Российская Газета

Александр Бастрыкин распорядился возбудить очередное уголовное дело против украинских военных. По имеющейся в СК информации, в результате удара реактивной артиллерии ВСУ Украины по жилым кварталам города Изюма 7 мирных жителей были ранены и есть погибшие.

Бастрыкин поручил расследовать атаку украинских националистов на Изюм
Фото: ТАССТАСС

Следственный комитет РФ подчеркивает, что Вооруженные силы Украины в очередной раз применили против гражданского населения кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения объектов на большой площади и обладающие высокими поражающими свойствами. Что считается нарушением международного права, в частности, Конвенции по кассетным боеприпасам.

Следствие обещает выяснить фамилии украинских силовиков, которые отдавали приказы о применении запрещенных средств ведения войны против мирного населения. А расследование этого преступления поставлено на контроль председателя СК.

Армия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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