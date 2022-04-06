Бастрыкин поручил расследовать атаку украинских националистов на Изюм

Александр Бастрыкин распорядился возбудить очередное уголовное дело против украинских военных. По имеющейся в СК информации, в результате удара реактивной артиллерии ВСУ Украины по жилым кварталам города Изюма 7 мирных жителей были ранены и есть погибшие.

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Следственный комитет РФ подчеркивает, что Вооруженные силы Украины в очередной раз применили против гражданского населения кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения объектов на большой площади и обладающие высокими поражающими свойствами. Что считается нарушением международного права, в частности, Конвенции по кассетным боеприпасам.