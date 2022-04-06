НАТО использует авиацию на границе с Россией для сбора разведданных

НАТО активно использует авиацию на восточном фланге альянса на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведданных, сообщает газета Financial Times.

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По данным издания, «около 100 самолетов НАТО» задействованы каждый день в разведдеятельности в рамках расширения присутствия альянса на востоке Европы с начала спецоперации России на Украине, передает РИА «Новости».

Согласно НАТО, она не делится разведданными с Киевом, но страны-члены могут в одностороннем порядке принимать решения о передаче ему информации. Газета со ссылкой на американских чиновников отмечает, что США делятся данными с Украиной, но не предоставляют сведения, которые позволили бы украинской стороне «нападать в режиме реального времени» на российские цели.

НАТО параллельно с активизацией операций ВВС расширило развертывание сил на воде и на суше в регионе. По информации издания, на восточном фланге теперь находятся 40 тыс. военнослужащих, в Северном море и в восточной части Средиземного моря размещены ударные группы ВМС.

Ранее самолет-разведчик Швеции совершил полет у границ Польши с Украиной и Белоруссией.