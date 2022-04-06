В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
19 минут назад

Стало известно об использовании авиации НАТО на границе с Россией и Украиной для сбора разведданных

Деловая газета "Взгляд"

НАТО активно использует авиацию на восточном фланге альянса на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведданных, сообщает газета Financial Times.

НАТО использует авиацию на границе с Россией для сбора разведданных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, «около 100 самолетов НАТО» задействованы каждый день в разведдеятельности в рамках расширения присутствия альянса на востоке Европы с начала спецоперации России на Украине, передает РИА «Новости».

Согласно НАТО, она не делится разведданными с Киевом, но страны-члены могут в одностороннем порядке принимать решения о передаче ему информации. Газета со ссылкой на американских чиновников отмечает, что США делятся данными с Украиной, но не предоставляют сведения, которые позволили бы украинской стороне «нападать в режиме реального времени» на российские цели.

НАТО параллельно с активизацией операций ВВС расширило развертывание сил на воде и на суше в регионе. По информации издания, на восточном фланге теперь находятся 40 тыс. военнослужащих, в Северном море и в восточной части Средиземного моря размещены ударные группы ВМС.

Ранее самолет-разведчик Швеции совершил полет у границ Польши с Украиной и Белоруссией.

Напомним, в ЛНР заявили о регулярных полетах самолетов-разведчиков США и Британии.

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители