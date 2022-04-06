Генерал-полковник Лапин вручил награды военнослужащим

"Военнослужащим ЦВО были вручены такие государственные награды, как орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", Жукова, Суворова и "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.