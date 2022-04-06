В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
3 часа назад

Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество во время спецоперации

ТАСС

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

Генерал-полковник Лапин вручил награды военнослужащим
Фото: ТАССТАСС

"Военнослужащим ЦВО были вручены такие государственные награды, как орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", Жукова, Суворова и "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Лапин, группировка успешно выполнила боевые задачи первого этапа.

"Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции. Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - отметил он.

Награды были вручены военнослужащим соединений спецназначения, связи, инженерных войск и РХБ защиты.

Армия,Александр Лапин,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители