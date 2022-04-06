Генерал-полковник Лапин вручил награды военнослужащим

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.
"Военнослужащим ЦВО были вручены такие государственные награды, как орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", Жукова, Суворова и "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул Лапин, группировка успешно выполнила боевые задачи первого этапа.
"Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции. Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - отметил он.
Награды были вручены военнослужащим соединений спецназначения, связи, инженерных войск и РХБ защиты.