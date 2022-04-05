МО: на Украине держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

Украинские силы держат в качестве "живого щита" более 6,5 тысячи иностранцев из 16 государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА "Новости".
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 501 иностранного гражданина из 16 государств", - сказал Мизинцев.
Кроме того, по его словам, украинская стороны блокирует в своих портах более 60 иностранных судов, создавая в своих внутренних водах и территориальном море "угрозу обстрела и высокую минную опасность, которые теперь не позволяют судам безопасно выйти в открытое море".
3 апреля Мизинцев сообщал, что Россия поcле просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому президенту Владимиру Путину поможет эвакуировать иностранных граждан, которые оказались в заложниках в Мариуполе. Турция до этого выразила готовность предоставить суда для организации эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя по морю.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте "Газеты.Ru".