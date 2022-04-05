МО: на Украине держат в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

Украинские силы держат в качестве "живого щита" более 6,5 тысячи иностранцев из 16 государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА "Новости".

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"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 501 иностранного гражданина из 16 государств", - сказал Мизинцев.

Кроме того, по его словам, украинская стороны блокирует в своих портах более 60 иностранных судов, создавая в своих внутренних водах и территориальном море "угрозу обстрела и высокую минную опасность, которые теперь не позволяют судам безопасно выйти в открытое море".

3 апреля Мизинцев сообщал, что Россия поcле просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому президенту Владимиру Путину поможет эвакуировать иностранных граждан, которые оказались в заложниках в Мариуполе. Турция до этого выразила готовность предоставить суда для организации эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя по морю.