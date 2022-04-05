В Пентагоне сделали прогноз по продолжительности конфликта на Украине

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что конфликт на Украине окажется продолжительным и «будет измеряться годами», его цитирует РИА «Новости».
«Я не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере несколько лет точно», — заявил Милли.
Он утверждает, что США и их союзники и партнеры по НАТО «будут вовлечены» в происходящее на Украине «в течение достаточно долгого времени».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «следующая фаза украинского конфликта может измеряться месяцами и дольше». По оценкам Вашингтона, конфликт может приобрести затяжной характер.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.