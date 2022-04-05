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7 минут назад

МО РФ: российские военные сорвали попытку эвакуации лидеров «Азова» у Мариуполя

Газета.Ru

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в районе Мариуполя российские Вооруженные силы сорвали попытку эвакуации лидеров батальона «Азов».

Российские военные сорвали попытку эвакуации лидеров «Азова» у Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил Конашенков, два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу с моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

В Минобороны подчеркнули, что российская сторона неоднократно и по всем доступным каналам доводила до киевских властей свои предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений ВСУ из Мариуполя, в частности утром 5 апреля украинским военнослужащим «предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию».

Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются, подчеркнул представитель военного ведомства. Он заявил, что с учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден подразделениями российских ВС и Донецкой народной республики.

В Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы РФ уничтожили командный пункт подразделения территориальной обороны в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев, хранилища топлива и завода по ремонту бронетанковой техники.

По данным ведомства, в течение дня тактическая авиация ВКС России поразила 33 украинских военных объекта, среди которых восемь пунктов управления и три склада материально-технического обеспечения, российские ПВО сбили пять беспилотников.

С начала спецоперации на Украине Вооруженные силы России уничтожили 125 украинских самолетов, 93 вертолета, 1981 бронированную машину, более 800 орудий полевой артиллерии и 1876 единиц спецтехники.

Ранее в Минобороны рассказали о провокации, совершенной боевиками «Азова» в здании театра Мариуполя.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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