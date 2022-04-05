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24 минуты назад

Минобороны России сообщило об уничтожении за день 33 украинских военных объектов

ТАСС

Российские военные во вторник уничтожили 33 украинских военных объекта, включая восемь пунктов управления и три склада. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщило об уничтожении за день 33 украинских военных объектов
Фото: ТАССТАСС

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.

По его словам, российские средства ПВО сбили за день пять украинских ударных беспилотников.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 876 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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