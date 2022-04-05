Минобороны России сообщило об уничтожении за день 33 украинских военных объектов

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.