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55 минут назад

Минобороны РФ сообщило, что под Мариуполем сбиты еще два украинских вертолета Ми-8

ТАСС

Два украинских вертолета Ми-8, направленные для эвакуации главарей националистического батальона "Азов", были сбиты под Мариуполем утром во вторник.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", - сказал он.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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