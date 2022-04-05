Два украинских вертолета Ми-8, направленные для эвакуации главарей националистического батальона "Азов", были сбиты под Мариуполем утром во вторник.
Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", - сказал он.