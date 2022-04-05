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48 минут назад

США посоветовали Тайваню поучиться тактике у Украины

Lenta.ruиещё 2

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли посоветовал Тайваню обратить внимание на действия Украины в ходе российской военной спецоперации и поучиться у нее тактике действий, сообщает ТАСС.

США посоветовали Тайваню поучиться тактике у Украины
Фото: ReutersReuters

«Важный урок, который нужно усвоить, принимая во внимание Украину, заключается в том, что собой представляет страна, находящаяся под ружьем. Если ваш оппонент пытается осуществить вторжение и каждый мужчина и каждая женщина призывного возраста получают оружие и немного подготовки, то такое можно очень эффективно применять», — заявил американский генерал.

Он также подчеркнул, что Тайвань представляет собой очень сложный рельеф местности, в связи с чем у жителей страны в случае нападения Китая есть большое количества вариантов того, что можно сделать. однако, по его мнению, главное военное стремление Китая заключается в том, чтобы к 2035 году стать равным по силе США соперником, а осуществить планы по захвату Тайваня Пекин планирует к 2027 году.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-тун предположил, что Китай изучит детали и неудачи спецоперации России на Украине и сделает для себя выводы для будущего вторжения на Тайвань, отложив его на какое-то время.

Армия,Марк Милли,
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