Эксперты рассказали о военных преступлениях НАТО

На пресс-конференция Экспертного института социальных исследований на тему «НАТО перед судом истории. Военные преступления Североатлантического альянса (1949–2022 годы)», прошедшей в МИА «Россия сегодня», был представлен доклад Центра политического анализа и социальных исследований об агрессивных действиях альянса с момента его создания и до настоящего времени.

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Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, представлявший доклад, рассказал об операциях США и их союзников по НАТО, которые были проведены с использованием военной силы против третьих государств.

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По его словам, вплоть до распада Советского Союза применение вооруженных сил альянса сдерживалось наличием противодействующей силы, но после краха СССР система сдержек и противовесов перестала работать. Целый ряд конфликтов второй половины XX века, в которых США выступали основной ведущей силой де-факто, по его мнению, стали визитной карточкой НАТО. Это Вьетнам, Югославия, Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан — страны, которые были разрушены, а некоторые потеряли свою государственность. Например, афганская война длилась 20 лет и закончилась поражением НАТО, при этом количество ее жертв в стране превышает 100 тысяч человек.

Павел Данилин напомнил собравшимся, что никаких юридических оснований для войны в Ираке не было, а цель операции заключалась в свержении режима Саддама Хусейна и установлении контроля над иракской нефтью. В итоге — гибель 200 тысяч иракских военных, уничтожение и распродажа культурных ценностей страны, миллионы беженцев и экологическая катастрофа. А в Ливии, прикрываясь резолюцией Совбеза ООН, НАТО развязал гражданскую войну и сверг действующую власть для того, чтобы разрушить Ливию как государство и получить контроль над ливийскими углеводородами. В результате самое развитое государство в Африке было уничтожено буквально за полгода. Полностью доклад вскоре будет опубликован на сайте Центра политического анализа и социальных исследований.

Еще один участник пресс-конференции, политолог и политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов ознакомил собравшихся с результатами опроса ВЦИОМ, согласно которому 62 процента наших сограждан считает, что «НАТО — это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России».

По мнению Александра Асафова, предполагаемое вступление в альянс Финляндии и Швеции станет подтверждением агрессивности блока, который продолжает под любыми предлогами нарушать собственное обещание не приближаться границам России.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов подробнее остановился на кризисе на Украине, которую за эти годы «подготовили к совершенно четкой роли антиРоссии». По его мнению, все, что делает НАТО в мире, в том числе и на территории Украины, «это не для того, чтобы сделать хорошо Украине». Их действия направлены в русле политических и экономических интересов США не только на давление в отношении России, но и на многие другие соседние государства, включая Закавказье и страны Азии.