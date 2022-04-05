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41 минуту назад

Кадыров показал видео эвакуации раненого чеченского бойца с помощью веревки

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео эвакуации раненого бойца с помощью веревки. Соответствующие кадры появились в его Telegram.

Так, чеченский военнослужащий был ранен в ногу, поэтому не мог выбраться из-под огня. Сослуживцы бросили ему веревку, которой он обвязался. Позже раненого вытащили из-под обстрела.

Где именно сняты кадры, глава Чечни не уточнил.

Ранее Кадыров показал еще одну группу добровольцев, которые отправились на Украину. Он отметил, что в настоящее время собирается вторая группа добровольцев.

«Мы — россияне! Мы не делимся по вере, по нации. И в этом наша священная сила, наша история, наше все!» — написал глава республики.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,
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