Байден объявит о планах по гиперзвуковому оружию

Глава Белого дома Джо Байден в ближайшее время объявит о планах оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS совместно работать над созданием гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщила во вторник на своем сайте газета Financial Times (FT).