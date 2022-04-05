Байден объявит о планах по гиперзвуковому оружию

Глава Белого дома Джо Байден в ближайшее время объявит о планах оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS совместно работать над созданием гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщила во вторник на своем сайте газета Financial Times (FT).
По данным издания, официальное заявление по этому поводу может быть сделано в течение дня. Газета отмечает, что новая программа может быть направлена против Китая, который, по оценкам Пентагона, существенно опередил Запад в разработке гиперзвуковых систем вооружений.