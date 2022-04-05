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20 минут назад

FT: Байден объявит о планах США, Британии и Австралии создавать гиперзвуковое оружие

ТАСС

Глава Белого дома Джо Байден в ближайшее время объявит о планах оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS совместно работать над созданием гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщила во вторник на своем сайте газета Financial Times (FT).

Байден объявит о планах по гиперзвуковому оружию
Фото: © AP Photo/Carolyn Kaster© AP Photo/Carolyn Kaster

По данным издания, официальное заявление по этому поводу может быть сделано в течение дня. Газета отмечает, что новая программа может быть направлена против Китая, который, по оценкам Пентагона, существенно опередил Запад в разработке гиперзвуковых систем вооружений.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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