Германия поставит Украине оружие на 186 млн евро

Германия одобрила поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму более 186 млн евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики ФРГ
Это предварительные данные министерства за первый квартал 2022 года, приведенные в рамках отчетности по контролю за экспортом вооружений.
Сообщается, что в целом за первый квартал были одобрены поставки вооружений во все страны на сумму 2,88 млрд евро - из них 2,17 млрд оборонной продукции и 713 млн прочей продукции оборонной промышленности.
В прошлом году за аналогичный период были одобрены поставки лишь на 981 млн евро. Рост объясняется одобренными в первом квартале текущего года поставками вооружения в Нидерланды, рассчитанными на несколько лет. Их доля в общей сумме одобренных сделок составляет 62%.
Ранее во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на немецких складах оружия вряд ли остались системы, которые можно поставить Украине. Бербок заявила, что в Берлине рассматривают поставку Украине систем, которые страна до этого не получала.
«Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то [из этих систем] на складах. И <…> если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет», - подчеркнула глава МИД.
Евросоюз 27 февраля согласовал предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.