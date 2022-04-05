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15 минут назад

Германия поставит Украине оружие на 186 млн евро

Вероника Полынина

Германия одобрила поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму более 186 млн евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики ФРГ

Германия поставит Украине оружие на 186 млн евро
Фото: ReutersReuters

Это предварительные данные министерства за первый квартал 2022 года, приведенные в рамках отчетности по контролю за экспортом вооружений.

Сообщается, что в целом за первый квартал были одобрены поставки вооружений во все страны на сумму 2,88 млрд евро - из них 2,17 млрд оборонной продукции и 713 млн прочей продукции оборонной промышленности.

В прошлом году за аналогичный период были одобрены поставки лишь на 981 млн евро. Рост объясняется одобренными в первом квартале текущего года поставками вооружения в Нидерланды, рассчитанными на несколько лет. Их доля в общей сумме одобренных сделок составляет 62%.

Ранее во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на немецких складах оружия вряд ли остались системы, которые можно поставить Украине. Бербок заявила, что в Берлине рассматривают поставку Украине систем, которые страна до этого не получала.

«Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то [из этих систем] на складах. И <…> если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет», - подчеркнула глава МИД.

Евросоюз 27 февраля согласовал предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

Армия,Анналена Бербок,ЕС,
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