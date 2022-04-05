Чехия первой передала Украине танки, о которых просил Зеленский

Чехия передала на нужды украинской армии со своих складов советские танки и боевые машины пехоты. Таким образом, Чехия стала первой страной, которая направила на Украину танки. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил у партнеров советские танки, которыми умеют пользоваться украинские солдаты. В НАТО тем временем заявили, что могут успеть перевооружить ВСУ в ближайшие недели.

Фото: Reuters Reuters

Чешская сторона направила Украине танки Т-72 и боевые машины БМП-1, рассказал депутат нижней палаты парламента республики Ондржей Бенешик. Чешская газета Mladá fronta Dnes отметила, что украинские солдаты умеют пользоваться БМП-1 и интенсивно применяют его в боях.

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"Министр обороны [Чехии] Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки", - сообщил депутат.

Mladá fronta Dnes показала фото, как предполагаемую чешскую технику перебрасывают по железной дороге. По сообщению издания, на Украину отправили до 40 танков и бронемашин. Газета пишет, что армия Чехии не использовала эту технику, она находилась в запасе. Минобороны Чехии подтвердило, что организует поставки на Украину. Однако глава министерства отказалась раскрывать подробности.

"Это человеческое любопытство, я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, я не могу сказать вам больше", - сказала Чернохова.

Она подчеркнула, что подобная информация могла бы помочь российской стороне. Министр заверила, что Чехия отправляет "необходимые военные материалы своим украинским друзьям" и продолжит это делать.

Американская газета The Wall Street Journal ранее писала, что Чешская республика отправляет на Украину старые советские танки. По информации издания, Чехия и Словакия обсуждают возможность предложить Киеву ремонтировать на своих предприятиях поврежденную украинскую военную технику, а затем отправлять ее обратно на фронт.

Чешская Mladá fronta Dnes также отметила, что по неофициальной информации за последние дни Чехия должны была отправить на Украину зенитные самоходные установки 9К35М "Стрела-10". Это советские системы из 1980-х, чешская армия несколько месяцев назад сняла их со своего вооружения и заменила шведской техникой. Чехия стала первой страной, которая согласилась передать Украине свои танки.

До этого западные страны не поставляли тяжелое вооружение, ограничиваясь в основном зенитными и противотанковыми ракетами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля сообщил, что члены НАТО могут успеть "перевооружить и переоснастить" ВСУ в ближайшее время, пока "российские войска перегруппировываются".

По мнению Столтенберга, перегруппировка может занять несколько недель, а затем последует "крупномасштабное наступление России в Донбассе".

"Мы будем обсуждать на встрече глав МИД, что еще мы можем сделать, какие виды военной помощи мы можем направить, чтобы позволить украинцам воевать против наступающих российских войск. Но в то же время страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы НАТО на территорию Украины и самолеты НАТО в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО", - подчеркнул глава альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев просит у стран НАТО "всего 1%" их танков.

"Это то, что есть у наших партнеров, и что у них просто покрывается пылью", - считает Зеленский.

В конце марта политик также говорил, что пока идут боевые действия, западные страны продолжают "играть друг с другом в пинг-понг", пытаясь решить, "кто и как должен передать Украине самолеты и другие инструменты защиты". Отвечая на вопрос, "чего вы больше всего хотите от Запада?", Зеленский подчеркивал - "самолеты, танки и бронетранспортеры".