Генштаб США: вероятность конфликта между державами растет

Вероятность крупного конфликта между великими державами растёт. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Его слова передаёт РИА Новости.

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Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается, — заявил Милли.

При этом он назвал Китай и Россию «глобальными дeржавами», каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и cтремится к фундаментальному изменению cложившегося мирового порядка.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приказ президента. С его слов, данный приказ не может иметь двойного прочтения. Он подчеркнул, что это исчерпывающая команда верховного главнокомандующего.