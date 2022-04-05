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11 минут назад

Генштаб США: вероятность конфликта между державами растёт

News.ru

Вероятность крупного конфликта между великими державами растёт. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Его слова передаёт РИА Новости.

Генштаб США: вероятность конфликта между державами растет
Фото: ТАССТАСС

Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается, — заявил Милли.

При этом он назвал Китай и Россию «глобальными дeржавами», каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и cтремится к фундаментальному изменению cложившегося мирового порядка.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приказ президента. С его слов, данный приказ не может иметь двойного прочтения. Он подчеркнул, что это исчерпывающая команда верховного главнокомандующего.

В дальнейшем Путин пояснил, что ядерные силы России были переведены на особый режим после высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможном вовлечении НАТО в военный конфликт.

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