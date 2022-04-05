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13 минут назад

Описаны последствия взрыва цистерны с химикатами в Рубежном для здоровья людей

Lenta.ru

Взрыв цистерны с химикатами в городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) может привести к неблагоприятным последствиям для людей, которые окажутся в зоне поражения, заявил кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В разговоре с «Лентой.ру» он описал влияние взорванного вещества на организм человека.

Описаны последствия взрыва цистерны с химикатами в Рубежном для здоровья людей
Фото: ТАССТАСС

5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о подрыве украинскими военными цистерны с химикатами в цехе производственного объединения «Заря» в Рубежном. По данным ведомства, на предприятии находится более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака.

По словам Андрея Дорохова, рыжий цвет облака после взрыва свидетельствует о том, что в цистерне находилась азотная кислота.

«Это сильная кислота, которая при контакте с кожей вызывает химические ожоги при длительном воздействии, раздражает дыхательные пути, вызывает ожог дыхательных путей при длительном воздействии», — описал химик последствия для человеческого организма.

По его словам, летальный исход от отека легких можно получить, если оказаться в самом облаке и дышать парами кислоты в течение нескольких минут. Чтобы защититься от испарений, следует использовать марлевую повязку, смоченную раствором соды, предупредил химик.

«Угроза продлится недолго, зависит от погоды и масштаба облака, но, я думаю, в течение суток-двух оно рассеется или поглотиться влагой и опасности уже не будет. Дело в том, что хлороводород хорошо растворим в воде, поэтому, если погода влажная, идет дождь, то он быстро растворяется в воде и оседает в виде осадков, только почва будет окисляться», — объяснил Дорохов.

В Народной милиции заявили, что ЧП может привести к многочисленным жертвам среди населения, так как в результате подрыва цистерны с кислотой облако отравляющего вещества начало распространяться в заводском районе города, где проживает более десяти тысяч человек.

Армия,Андрей Марочко,
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