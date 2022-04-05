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52 минуты назад

На стратегической подлодке США разгерметизировался отсек

Российская Газета

Субмарина проходит ремонт на верфи Пьюджет-Саунд. 2 апреля около полудня по местному времени во время испытаний возникла проблема с передним аварийным люком, что привело к внезапной разгерметизации отсека, пишет Naval Today со ссылкой на администрацию верфи.

На стратегической подлодке США разгерметизировался отсек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщается, вышедший из отсека воздух произвел громкий шум, сдвинул строительные леса и другое оборудование. Два члена экипажа подлодки с легкими травмами были доставлены в госпиталь, а затем отпущены. Медики осмотрели еще пятерых моряков.

- Ядерная силовая установка корабля не пострадала, - подчеркнули в Пьюджет-Саунд. Причина аварии расследуется.

Louisiana - 18-я и последняя в серии стратегических АПЛ типа Ohio. Она введена в строй в 1997 году и способна нести 16 баллистических ракет Trident II.

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