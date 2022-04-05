Бербок заявила об исчерпании запасов оружия для Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на немецких складах оружия вряд ли остались системы, которые можно поставить Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг министра.

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Бербок заявила, что в Берлине рассматривают поставку Украине систем, которые страна до этого не получала.

«Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то [из этих систем] на складах. И <…> если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет», - подчеркнула глава МИД.

Бербок объяснила, что чем старше системы, тем труднее было бы решить проблемы с их ремонтом и обучением украинских военных.

«Мы не говорим «нет», мы смотрим, какие решения могут быть, и это мы делаем сообща, как ЕС, НАТО и партнеры по G7», - заключила она.

С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Затем Байден одобрил пакет государственных расходов в 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.

ЕС 27 февраля согласовал предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.