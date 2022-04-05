России удалось вернуть из плена 86 военнослужащих

Из украинского плена удалось вытащить 86 российских военнослужащих, однако четверо гражданских по-прежнему остаются на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Они живы, их местонахождение мне известно. Они были в списке на обмен, но, к сожалению, в последний момент из списка они были исключены по причине зеркальности», – заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
Речь идет о сотрудниках Росатома. Сейчас продолжается работа по их освобождению. Кроме этого, в украинском плену находятся 90 дальнобойщиков и более десяти моряков, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что Россия передала на Украину 86 ее граждан.
Ранее «ФедералПресс» писал, как украинская сторона обращаласьс российскими военнопленными. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com