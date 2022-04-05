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1 час назад

В США спишут 24 боевых корабля

Lenta.ru

Военно-морской флот (ВМС) США обнародовал список кораблей, которые планируют списать в 2023 финансовом году. Из состава флота выведут 24 корабля. ВМС США планирует списать восемь кораблей, которые выработали свой ресурс. Также флот спишет 16 кораблей досрочно. Об этом сообщает Defense News.

В США спишут 24 боевых корабля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ВМС США выведут из эксплуатации четыре крейсера типа Ticonderoga после 35 лет службы и две подводные лодки типа Los Angeles, которые находились в составе флота 33 года. Также в США спишут два танкера-заправщика типа Henry J. Kaiser.

Досрочно ВМС США могут списать девять прибрежных боевых кораблей типа Freedom. В 2020 году конструкции этих кораблей обнаружили дефект. Срок службы кораблей типа Freedom составляет 25 лет, но флот спишет суда, которые эксплуатируют менее десяти лет.

Также в США досрочно спишут ракетный крейсер Vicksburg, который спустили на воду в 1991 году, четыре десантных корабля типа Whidbey Island, а также два корабля типа Montford Point.

В марте стало известно, что ВМС США планируют убедить Конгресс списать крейсеры типа Ticonderoga. Корабли признали небезопасными.

В апреле 2021 года в публикации Defense News отметили, что корабли типов Freedom и Independence оказались дорогими в обслуживании.

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