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40 минут назад

ВСУ подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном

Деловая газета "Взгляд"

Военнослужащие Украины устроили подрыв цистерны, в которой находилась соляная кислота, инцидент произошел в городе Рубежное, на его окраинах ведутся бои, сообщил военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода «Заря» подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобожденной нами Кудряшовки», – цитирует Марочко РИА «Новости».

Предприятие «Заря» – лидер химической промышленности Украины, оно находится на южной окраине Рубежного. На базе завода есть хранилища в том числе серной и азотной кислоты.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что украинские националисты поставили мины у шлюзов сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области.

Армия,Михаил Мизинцев,Андрей Марочко,НЦУО РФ,
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