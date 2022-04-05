ВСУ подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном

«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода «Заря» подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобожденной нами Кудряшовки», – цитирует Марочко РИА «Новости».