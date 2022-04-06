Ракетный комплекс "Бастион"выполнил пуск ракет "Оникс"

Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил пуск двух ракет "Оникс" по наземным целям, расположенным на территории Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, пуски были выполнены в рамках выполнения задач специальной военной операции. На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как стартует ракета.