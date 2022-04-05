ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили около Очакова Центр подготовки украинских сил специальных операций, который также использовался для размещения наемников. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.