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1 час назад

ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова

ТАСС

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили около Очакова Центр подготовки украинских сил специальных операций, который также использовался для размещения наемников. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников", - заявил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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