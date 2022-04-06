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59 минут назад

МО РФ: оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 24 объекта Украины за ночь

ТК «Звезда»иещё 15

Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за ночь уничтожили на Украине еще 24 военных объекта, включая пять складов материально-технического обеспечения. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вооруженные силы РФ за ночь уничтожили 134 военных объекта Украины
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них ЗРК "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», - сказал он.

Российские средства ПВО за ночь сбили в воздухе четыре беспилотника.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских беспилотников и 1 981 единицу бронетехники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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