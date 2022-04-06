Вооруженные силы РФ за ночь уничтожили 134 военных объекта Украины

Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за ночь уничтожили на Украине еще 24 военных объекта, включая пять складов материально-технического обеспечения. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.