Вооруженные силы РФ за ночь уничтожили 134 военных объекта Украины

Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за ночь уничтожили на Украине еще 24 военных объекта, включая пять складов материально-технического обеспечения. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них ЗРК "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», - сказал он.
Российские средства ПВО за ночь сбили в воздухе четыре беспилотника.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских беспилотников и 1 981 единицу бронетехники.