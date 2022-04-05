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1 час назад

Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

ТАССиещё 3

Военнослужащие Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, пытавшегося скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе специальной военной операции на Украине подразделения спецназа <...> при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны. В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей", - сказал собеседник агентства.

Армия,Росгвардия,
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