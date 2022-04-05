Кадыров заявил об успешном процессе «дешайтанизации» Украины

Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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По его словам, Вооруженные силы России уничтожили значительную часть украинской военной техники и артиллерийских орудий, а также живую силу противника.

«Подобная положительная динамика наблюдается повсюду», — написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что националисты на территории Украины несут существенные потери.