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46 минут назад

Кадыров заявил об успешном процессе «дешайтанизации» Украины

Lenta.ruиещё 2

Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об успешном процессе «дешайтанизации» Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Вооруженные силы России уничтожили значительную часть украинской военной техники и артиллерийских орудий, а также живую силу противника.

«Подобная положительная динамика наблюдается повсюду», — написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что националисты на территории Украины несут существенные потери.

Ранее Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Он назвал выбор украинских военных правильным и осознанным, подчеркнув, что Россия не воюет с мирным населением. Он также призвал ВСУ «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа».

Армия,Рамзан Кадыров,
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