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19 минут назад

Минобороны показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ «Байрактар»

Елена Прошина

Кадры ликвидации беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» ВСУ расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор» продемонстрировало Минобороны РФ.

Как уточняется, в процессе несения боевого дежурства российские военные обнаружили 20 воздушных целей. В результате, были уничтожены семь боевых беспилотных летательных аппаратах «Байрактар», пишет Газета.ру.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия предложила украинским военным и наемникам сложить оружие и выйти из Мариуполя. По согласованию с украинской стороной, им предлагается покинуть город по маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории.

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Кроме того, 5 апреля с 06:00 российская сторона исключительно в гуманных целях, а также по просьбе Турции открывает гуманитарные коридоры для эвакуации иностранцев и мирных жителей.

Армия,Видео,Минобороны России,
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