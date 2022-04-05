Кадры ликвидации беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» ВСУ расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор» продемонстрировало Минобороны РФ.

Как уточняется, в процессе несения боевого дежурства российские военные обнаружили 20 воздушных целей. В результате, были уничтожены семь боевых беспилотных летательных аппаратах «Байрактар», пишет Газета.ру.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия предложила украинским военным и наемникам сложить оружие и выйти из Мариуполя. По согласованию с украинской стороной, им предлагается покинуть город по маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории.