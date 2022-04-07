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30 минут назад

Греция и Кипр отказались передавать Украине российское вооружение

Российская Газетаиещё 2

Настойчивые призывы США к Греции и Республике Кипр передать имеющиеся у этих стран на вооружении системы ПВО российского производства Украине натолкнулись на негативную реакцию Афин и Никосии. Как сообщили греческие и киприотские СМИ по итогам визита в регион замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, Греция на пару с Кипром отказались брать на себя какие-либо обязательства по поставкам оружия Киеву.

Греция и Кипр отказались передавать Украине российское вооружение
Фото: ТАССТАСС

В частности, как сообщает газета Kathimerini, глава минобороны Греции Никос Панайотопулос "дал непрямой, но в то же время отрицательный ответ" на соответствующий запрос Нуланд, побывавшей в Афинах в начале текущей неделе. Главным доводом греков для того, чтобы уклониться от "заманчивых предложений" США, стал аргумент о невозможности снижать оборонительные возможности собственной страны.

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Напомним, что на вооружении Греции - страны-члена НАТО - с середины 1990-х годов находятся российские зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия С-300 (были изначально закуплены Кипром, но из-за резких возражений Турции впоследствии были развернуты на греческом острове Крит), а также средней и ближней зоны - "Тор-М1" и "Оса-АКМ". Именно эти системы США планировали быстро переправить Украине взамен на ничего не стоящее обещание Афинам в перспективе заменить российские комплексы американским оружием.

Правда, ни о стоимости такого "трейд-ина", ни о его конкретных временных параметрах ничего заявлено не было. Кроме того, неприкрытое продвижение продукции американского ВПК в Европу идет вразрез с усилиями Греции по обеспечению общеевропейских интересов в области закупки вооружений и военной техники (все последние крупные контракты на поставку оружия Афины заключили с Францией). С учетом перечисленного отрицательный ответ греков на предложение Вашингтона удивления не вызывает.

Уже 5 апреля Виктория Нуланд переместилась на Кипр, где поучаствовала в церемонии открытия в Ларнаке созданного американцами центра по обеспечению наземной, морской и портовой безопасности CYCLPOS. И в своих контактах с руководством островного государства продолжила гнуть линию Вашингтона по передаче Украине имеющихся у греко-киприотов российских систем ПВО и иного вооружения.

"Это не дело США просить у Кипра, это дело Кипра принять собственные решения относительно того, что он хочет и может сделать", - процитировало слова Нуланд местное агентство новостей CNA.

Правда, и здесь высокопоставленная чиновница госдепа столкнулась с явным нежеланием Никосии втягиваться в геополитические игры и при этом подрывать свою собственную безопасность. Так, минобороны Кипра твердо заявило о том, что "не идет речи о снижении любым путем оборонных способностей страны". Более того, сама возможность передачи находящихся на вооружении национальной гвардии Кипра зенитных комплексов "Тор-М1" и "Бук-М2" спровоцировала острые политические дебаты в стране. В ходе них оппозиционная "Прогрессивная партия трудового народа" (АКЭЛ) напомнила о введенном США против Республики Кипр еще в 1987 году эмбарго на поставки вооружений, а также жестко раскритиковала нынешнюю проамериканскую линию правящей на Кипре политической силы "Демократический сбор" (ДИСИ), которая поддержала призыв США передать российские вооружения Украине.

Кроме того, как на Кипре, так и в Греции указали на серьезные технические и юридические сложности подобного шага. К первым относится подготовка греческих и киприотских военных к управлению именно российскими системами ПВО. Переучивание специалистов на другую технику может занять длительное время, что отрицательно скажется на обороноспособности обеих средиземноморских стран, имеющих натянутые отношения с Турцией. Что же касается вопроса о легальности поставок, то и в Афинах, и в Никосии вспомнили о ранее подписанных с Россией контрактах в области военно-технического сотрудничества, где прямо оговаривается возможность передачи российских вооружений третьим странам только с согласия РФ.

Армия,Оружие,Виктория Нуланд,НАТО,Госдеп США,
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