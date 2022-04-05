Военкор рассказал, как сдались украинские морпехи в Мариуполе

Украинские морские пехотинцы в Мариуполе сдавались целыми группами, доходящими до нескольких сотен человек, прием сдающихся проводился больше полусуток, сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

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«Нам доверили выйти на линию фронта с небольшой группой спецназа МВД ДНР и под обстрелом своей и чужой артиллерии наблюдать за происходящим. Сразу скажу, что за 30 лет моей репортерской карьеры такую картину я наблюдал первый раз», – написал Сладков в своем Telegram-канале.

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Он сообщил, что украинские военные сдавались на протяжении 12 часов на нейтральной территории. По словам корреспондента, в один момент к принимающей стороне вышли 160 человек, что заставило его заволноваться, но все смогли «справиться отлично».

«В группе принимающих, вооруженный и экипированный, и отчасти действующий, как обычный спецназовец, находился министр МВД ДНР Алексей Дикий», – добавил Сладков.

Он пообещал изложить подробности позже, в том числе с комментариями от «людей, имеющих реальное отношение к теме».

Военкор пояснил, что речь идет о сдающемся 501-м батальоне ВСУ, а не о 503-м, как сообщали остальные источники. С ними же работали «рыцари плаща и кинжала, и военная разведка».

«Все свои наблюдения, если будет принято решение моим руководством ВГТРК, я изложу в выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия-1» в воскресение 10 апреля. Снимали, не суетясь, тремя камерами, будет и что показать», – заключил Сладков.

В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.

В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение.