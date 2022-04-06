За ночь уничтожено пять украинских баз хранения топлива

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые снабжали ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Конашенков сообщил, что «утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», передает ТАСС.

С них осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

Также «российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка», передает РИА «Новости».

Кроме того, ВС за ночь уничтожила 24 военных объекта Украины, «среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 тыс. 981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 тыс. 882 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.