Названо число сдавшихся ДНР украинских военных

Более полутысячи украинских военнослужащих отказались воевать против российских военных и добровольно перешли на сторону Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

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По данным военных, к 4 апреля число сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 571. Девять военнослужащих сложили оружие в течение последних суток.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили пятьдесят три украинских националиста, три БМП и один бронированный автомобиль. Захвачены одна самоходная гаубица 2С3 "Акация" и зенитная установка ЗУ-23-2», — назвали в Донецке потери украинской армии.