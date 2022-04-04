В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
31 минуту назад

В ДНР рассказали о сдавшемся в плен батальоне ВМС Украины

Lenta.ru

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что батальон Военно-морских сил (ВМС) Украины в полном составе сдался в плен силам республики в Мариуполе. Об этом он рассказал в Telegram.

В ДНР рассказали о сдавшемся в плен батальоне ВМС Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в плен сдались более 200 военнослужащих 501 отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины. Безсонов отметил, что это его полный, на тот момент уцелевший, состав.

Ранее уполномоченный по права человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила о нежелании украинских военнопленных возвращаться обратно в армию Украины. Речь идет о военных регулярной армии Украины — офицерах, солдатах, которые давали присягу народу Украины. По словам омбудсмена, они рассказывают, что шли в Донбасс «под лозунгами защиты от агрессора», но в итоге признают, что стреляли по мирному населению.

Один из пленных бойцов «Айдара» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами-стрелками, которые учили военных штурмовать и зачищать здания. По его словам, при зачистке от них требовали «всех уничтожить».

Армия,В мире,Даниил Безсонов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители