Какие страны обладают ядерным оружием

Соединённые Штаты и Россия имеют более тысячи единиц ядерного оружия. Но есть и другие государства, обладающие подобным вооружением. О них - в материале.

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По словам авторов статьи, Россия и США обладают несколькими тысячами единиц ядерного оружия. Причём большая его часть в пять и более раз мощнее, чем то, которое применили в 1945 году в Японии. Среди разновидностей такого оружия у этих стран - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подлодок, ракеты, которые запускаются с самолётов. Многие ракеты также отличаются наличием ядерных боеголовок.

Помимо этого, в ядерном арсенале обоих государств находятся несколько сотен единиц ядерного оружия меньшей дальности. То есть подобные ракеты уже не подпадают под действие договора о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США. К примеру, у РФ их примерно 2 тысячи единиц, и это где-то в 10 раз больше, чем у Штатов.

Также считается, что примерно половина из 200 видов американского ядерного оружия меньшей дальности находится в Европе: в Германии, Италии, Бельгии, Турции, Нидерландах. Правда, сами США никак не подтверждают и не опровергают эту информацию.

У Великобритании и Франции есть своё ядерное оружие. Только его всего лишь несколько сотен: у французской стороны это ядерные ракеты подводных лодок, крылатые ракеты авиационного базирования, у Англии - только баллистические ракеты подлодок.

Что касается Китая, то его арсенал примерно равен по размеру арсеналу Франции и Соединённого Королевства. Правда, численность ядерного оружия у страны стремительно увеличивается.